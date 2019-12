Los barrios como lienzos | La Prensa Panamá

Práctica que se define como ¿grafiti, muralismo o arte conceptual? Disem305 prefiere no encasillarse. Es todo, responde. Una alternativa más de la expresión artística, que no es bien vista por todos, reconoce. Cientos de figuras modernas han incursionado en la pintura urbana y otras se han consagrado, como Banksy, con piezas que capturan el drama social actual (guerras, represión, migración o contaminación) y que son valoradas en cifras millonarias.

