Los Bares y restaurantes echan mano de la creatividad

El director de Restaurantes y Enoturismo del Grupo Osborne, Enrique Lezcano, ha asegurado a Efe que, de cara a los consumidores, se ha modificado también la carta para no ofrecer tantos platos para compartir, aunque reconoce que no se ha eliminado la ración de jamón e ibéricos para el centro de mesa, ya que es uno de los productos claves de la compañía.

