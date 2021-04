los bares abrirán desde el lunes… solo en exterior

El ‘premier’ ha lamentado no poder ofrecer una fecha concreta para la reanudación de los viajes internacionales , pero ha argumentado que no quiere “subestimar” el riesgo de que los viajeros importen la covid-19 a Reino Unido.

El documento del Ejecutivo, recogido por Sky News, especifica que “dado el estado de la pandemia en el exterior, y el avance de los programas de vacunación en otros países”, aún no puede confirmarse que los viajes internacionales no imprescindibles puedan reanudarse a partir de ese punto.

Sin embargo, no se podrá salir del país por vacaciones hasta el 17 de mayo , como mínimo, tal y como consta en el plan de desescalada actual. Durante la comparecencia no se ha detallado qué países figurarán en cada categoría del sistema de semáforo.

