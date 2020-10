¿Los bancos deberán devolver el dinero? ¿Por qué los consumidores estás decepcionados?

Europa dejó en manos de los jueces de cada país considerar si el IRPH era un índice abusivo o no, lo que descarta el Supremo. Si fijó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que cuando el juez considere que es una cláusula abusiva, se podrá sustituir por otro índice legal para no anular el préstamo.

No, la sentencia, que se publicará en próximos días, ha contado con un voto particular, el del magistrado Francisco Javier Arroyo Fiestas.

Al no ser consideradas abusivas, en un principio no. Eso sí, cada caso será diferente. No obstante, el espaldarazo del Supremo casi imposibilita la nulidad de las mismas y, por tanto, la posible devolución del dinero a los afectados. Adicae calculaba que, en el peor de los escenarios, la banca debería haber devuelto más de 33.000 millones de euros.

You May Also Like