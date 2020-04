Los bailes virales en TikTok no solo enganchan a los más jóvenes

Los retos que puedes grabar en TikTok son infinitos , solo, en familia o con amigos, pero lo que más abunda estos días son las coreografías. Parece que no, pero para hacerlas perfectas y al ritmo de la música tienes que ensayar mucho y no a todo el mundo le sale igual de bien. Se podría decir que, incluso, sirven para hacer deporte, y si no que se lo digan a el cantante Xuso Jones , quien ha tenido algún problemilla a la hora de reproducir esta famosa coreografía de la gran Jennifer López que triunfa en la red social.

