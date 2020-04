Los Backstreet Boys celebran sus 27 años en la música con una fotografía inédita

Hace semanas, los fans de los Backstreet Boys pudieron disfrutar del grupo al reunirse cada uno desde su casa, para cantar I Want it that way, una acción solidaria para recaudar fondos para los sanitarios y ayudar a diversas asociaciones frente a la lucha contra el coronavirus.

Este lunes, el grupo de música estadounidense volvió a estar en boca de sus seguidores tras compartir una entrañable imagen en la que aparecen de jóvenes posando en la playa. Y es que el 20 de abril de 1993 se fundó este grupo de música compuesto Nick, Brian, Kevin Hovie y AJ.

“Hoy se cumplen 27 años de los Backstreet Boys. El 20 de abril de 1993 todos éramos muy jóvenes y estábamos juntos por primera vez como grupo”, escribieron en el texto que acompaña a la fotografía.

“Decir que soñamos con esto sería quedarse corto. Sabemos que estamos aquí por vuestra culpa. Era nuestro pequeño sueño y ahora es toda nuestra realidad. Agradecidos por lo que cada uno de vosotros nos habéis dado y por lo que viene. Mientras haya música…”, agradecen a sus fans tras sus 27 de éxito.