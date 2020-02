Los autónomos piden al Gobierno que cambie la tarifa plana por un sistema de tramos

Pero no está previsto que suban para los autónomos como consecuencia de los 50 euros más de salario mínimo. La semana pasada, en la reunión preparatoria este tema no se trató, por lo que lo previsto es que se mantengan congeladas como se acordó en 2018.

Esta no es la primera vez que colectivos de autónomos piden una modificación del sistema actual. Pero con el nuevo Gobierno ha llegado el momento de proponérselo al nuevo ministro de Seguridad Social. Ya lo han hecho por escrito y ahora esperan una reunión con Escrivá para que no empiece a pesar el tiempo sin que se siga abordando esta cuestión.

Por el camino, en UPTAy UATA señalan que durante ese tiempo una tarifa plana reducida para todos autónomos es “injusta ” porque se aplica por igual a trabajadores sean cuales sean sus ingresos reales. “Es tan injusta que se pueden adherir a ella desde aparejador técnico al alguien con una tienda de golosinas”, dice Eduardo Abad, presidente de UPTA. “No ha ayudado a las personas que más lo necesitaban”, apunta María José Aramburu, de UATAE, que no excluye que no tenga que haber una tarifa “muy reducida”

No es la primera vez que el Gobierno de Pedro Sánchez escucha esta idea. Estas dos organizaciones ya trasladaron en su mandato anterior su petición en contra de una tarifa plana que, por el contrario, la organización mayoritaria, de la CEOE, ATA, no ve con malos ojos.

