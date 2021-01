Los autónomos no pueden deducirse los gastos del teletrabajo derivado de la pandemia

Por ello, desde ATA solicitan una “rectificación urgente” por parte de la Agencia Tributaria. “Los autónomos que se han visto obligados a cerrar por orden administrativa, que han visto reducido su aforo, que deben seguir las recomendaciones sanitarias, no se entiende que no puedan deducirse los gastos como sí puede hacer una empresa con respecto a los que se producen en los domicilios de los trabajadores asalariados cuando deben teletrabajar”, ha denunciado el presidente de ATA, Lorenzo Amor.

La Dirección General de Tributos ha respondido negativamente a la consulta de una autónoma que solicitó la deducción de los gastos de suministros (Internet o luz, entre otros) de su domicilio particular al tener que desarrollar en su vivienda un trabajo que generalmente desarrolla en su local, al que ya no acude a diario por el confinamiento derivado de la pandemia, según ha indicado ATA en un comunicado.

