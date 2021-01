Los autónomos, indignados porque su cotización sube este año de 3 a 12 euros pese a sus dificultades por la pandemia

Todavía queda por conocer cuándo la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) procederá al cargo de las liquidaciones que no se cobraron de enero a agosto de este año . Este importe oscila entre los 22 euros y los 98 euros, dependiendo de la base de cotización por la que cotice el trabajador autónomo, y que es el resultante de sumar los meses en los que se debería haber cargado este importe y no se hizo. Así, la cuota de autónomos pasa a ser, en el caso de cotizar por la mínima de 289 euros, y de 1.245,4 euros si el trabajador por cuenta propia cotiza por la máxima.

Según explica la Seguridad Social, las subida de tipos por contingencias profesionales y cese se suele incluir normalmente en las modificaciones de tipos y de bases de cotización mínimas y máximas simultáneamente en la orden de cotización, “algo que durante 2020 no se ha hecho”. Así, señala que, como no se hizo al inicio de año y posteriormente tampoco por el Estado de Alarma , no se procedió hasta octubre, aunque era algo que “estaba pendiente”. También recuerda que en la cuota de noviembre se incluyó la subida de septiembre y que está pendiente la parte correspondiente entre enero y agosto.

