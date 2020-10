los auriculares inalámbricos más vendidos de Amazon pueden ser tuyos por menos de 26 euros

La versatilidad de este tipo de cascos con tecnología bluetooth es tal, que no solo posibilitan la conexión directa con tu smartphone, también son compatibles con diversos gadgets. Sin embargo, si todavía no tienes los tuyos o necesitas un recambio, a la hora de elegir debes considerar una serie de elementos muy importantes. De acuerdo con los expertos en este tema, unos buenos auriculares inalámbricos deben ofrecer un sonido de alta calidad, proporcionar acceso directo a las llamadas y asistentes de voz del móvil, tener control táctil, estuche de carga portátil y la mayor autonomía posible. Ojo que siempre puedes hacerte de un capricho wearable.

