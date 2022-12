los auriculares con tecnología UV de la marca han mejorado su diseño para los más deportistas

LG Tone Free fit TF7Q / Auriculares inalámbricos

Los auriculares inalámbricos LG destacan en el mercado por su tecnología UVnano que prometen eliminar todo tipo de bacterias y gérmenes hasta en un 99,9%, usando luz ultravioleta. En el caso de los nuevos LG Tone Free fit TF7Q, de 179 euros (actualmente rebajados en Amazon), no iba a ser menos y la marca ha demostrado seguir apostando por este tipo de tecnología a la par que mejoraba el diseño y la cancelación activa de ruido.

Si el principal objetivo de la firma era crear unos auriculares inalámbricos deportivos, lo han conseguido. Frente a otras compañías que no han prestado tanta atención a que el diseño se adaptase a los oídos de todo el mundo, los TF7Q parece dejar que los individuos realicen todo tipo de ejercicios sin miedo a que se caigan gracias a una especie de ‘aleta’ que tienen y que se bloquea para una sujeción segura y cómoda.

Los TF7Q tienen una especie de ‘aleta’ para asegurar su sujeción con agujeros, para evitar humedades. LG





Además, LG ha cuidado los detalles y ha colocado algunos agujeros en dicha ‘aleta’ para que el aire circule y, así, evitar que la humedad se concentre en el canal auditivo. Tampoco resultan incómodos por su peso, ya que cada auricular pesa solo 6 gramos y sus dimensiones son 24.8 x 23.5 x 26.7 mm.

Los TF7Q también son ideales para usar mientras se practica deporte por otras razones, como su resistencia al sudor, humedad y al polvo. Cuentan con la clasificación IP67, por lo que no tienes que preocuparte si sudas mucho o vas por terrenos arenosos donde se levante el polvo a tu paso.

LG promete que la batería de los auriculares es de 10 horas, mientras que la del estuche de carga es de 20 horas. Esto significa que los deportistas (o no tan deportistas) podrán salir de casa a hacer ejercicio sin que quedarse sin sus canciones favoritas a mitad del entrenamiento.

Calidad de sonido

La empresa coreana ha querido que sus nuevos TF7Q tengan un sonido más envolvente que sus antecesores y que los usuarios no reciban tanto ruido del exterior. Por ese motivo, sus desarrolladores han mejorado la cancelación activa de ruido que, aunque no es tan buena como otros modelos, permite aislarse de ruidos ajenos a la música o a tu pódcast favorito.

Desde la aplicación LG TONE Free, se puede controlar el ecualizador. Existen cinco modos predeterminados: inmersivo, natural, refuerzo de graves, refuerzo de agudos y sonido en 3D.





La apuesta por la higiene

Aquellos que tienen una banda sonora de fondo en cualquier momento del día pueden estar tranquilos con los TF7Q porque LG ha buscado que su última creación sea lo más pulcra posible. Si bien lo correcto es no usar los auriculares todo el día, la marca ha tratado que, si lo haces, al menos sea cuidando la higiene de tu canal auditivo.

Además de los agujeros que permiten la circulación del aire, LG ha dotado a sus TF7Q con almohadillas de gel de silicona hipoalergénicas y no tóxicas. Estas vienen en distintos tamaños, para que el usuario pueda escoger la que coincida con su oído sin tener que recurrir a otros vendedores.

Para que la luz UV actúe solo hace falta guardar los auriculares durante 10 minutos en el estuche de carga. LG

Pero, sin duda, el plato fuerte en cuanto a higiene se refiere es su autolimpieza por luz ultravioleta, algo exclusivo de LG TONE Free. La limpieza se hace a través de tecnología UVnano y, para ello, solo se deben colocar los auriculares en el estuche de carga durante 10 minutos.

Según las pruebas que se han realizado, la luz ultravioleta elimina el 99,9% de bacterias, entre las que se encuentran las de la neumonía Escherichia coli, Staphylococcus aureus y Klebsiella.





Si no quedas contento con la limpieza de la tecnología UVnano, también puedes lavar los auriculares con agua. Su clasificación IP67 implica que estos han superado pruebas de inmersión de hasta 1 metros de agua durante un máximo de 30 minutos. No obstante, no se recomienda para su uso en la playa o piscina y la caja de carga no es resistente al agua, por lo que los auriculares tienen que estar secos antes de guardarlos.

Los auriculares han superado pruebas que demuestran que puede sumergirse hasta 1 metro de profundidad durante media hora. LG

PUNTUACIÓN 8,5 LO MEJOR: su tecnología UV y su diseño cómodo y seguro.

LO PEOR: por su precio hay otros modelos con mejor sonido (aunque este no es malo).



