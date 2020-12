Los auriculares ‘bluetooth’ más vendidos de Amazon, ahora al 45% y otros motivos para regalarlos a un deportista

Hacer deporte es, junto a mejorar nuestra alimentación o aliviar nuestro carácter, uno de los propósitos de Año Nuevo más comunes. Y, la verdad, no es de extrañar: mejora nuestra condición física, nuestra salud y nuestra autoestima. Sin embargo, entre tanto beneficio, también existe un pequeño hándicap ante el que la mayoría sucumbimos, la pereza, lo que nos lleva a dejar de lado el ejercicio antes de que finalice el mes de enero. Evitarlo, eso sí, está en nuestras manos, pues, siendo conscientes de que procrastinar nos resulta demasiado fácil, debemos dar con ventajas mentales que nos aporte ese extra de motivación que nos ayude a no abandonar nuestro buen propósito.

