Sigue el cruce de dardos entre Zlatan Ibrahimovic y LeBron James. El futbolista del AC Milán, que comenzó la guerra y fue contestado por la estrella de Los Angeles Lakers, vuelve a la carga y ahora responde al ataque de ‘King James’.

En un principio, Ibrahimovic se mostró en contra de que deportistas como LeBron James se posiciones políticamente en lugar de dedicarse únicamente a jugar al baloncesto. Unas palabras a las que le baloncestista contestó diciendo que “es gracioso que diga eso porque se trata de la misma persona que hace años, en Suecia, denunció racismo en el campo por su apellido. Yo hablo con una mente muy educada, por lo que no soy la persona adecuada para atacar porque hago mis deberes”.

Las declaraciones de LeBron no convencen a un Ibrahimovic que defiende su postura nuevamente. “El racismo y la política son cosas distintas. Los atletas unen al mundo, la política lo divide. Todos son bienvenidos en nuestro ambiente, no importa de dónde vengas y hacemos todo por unir a las personas”, comentó el futbolista en el Festival Musical San Remo. “Nuestro papel es unir al mundo haciendo lo que hacemos mejor. No hacemos otras cosas porque no somos buenos, de lo contrario yo estaría en política. ¿Mi mensaje? Los atletas deberían ser atletas y los políticos deberían ser políticos”.