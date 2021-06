Los atletas, atrapados en el conflicto de interés del COP y los federados

El Órgano Ejecutivo se ha hecho el ciego en todo esto, por lo que será tarea del gobierno que elijamos en el 2024, entre otras cosas, elevar a rango de ministerio a Pandeporte, para que tenga un puesto en el gabinete y no para que le manden los mensajes al director después de tomadas las decisiones. Se necesita un presidente que nombre a expertos y no a sus allegados políticos con aspiraciones electoreras para que rijan la institución, que seleccione un director que venga con una agenda deportiva creíble y con objetivos realizables, acompañado del propósito de depurar todos esos clanes familiares y políticos que han operado por décadas rotándose los cargos directivos de las organizaciones deportivas y no han rendido cuentas ni financiera ni técnica, cuando a los pobres resultados de los atletas en eventos internacionales se refiere.

El Comité Olímpico es una asociación civil, constituida para promover el olimpismo, apoyar atletas de alto rendimiento avalados por las federaciones, obtener fondos y velar para que se cumplan las normas de antidopaje, pero no para regular el deporte en el istmo ni tampoco para incrementar sus afiliados con federaciones avalados por ellos para disciplinas no practicadas en el país carentes de estructura organizacional. Es aquí en donde se cruza la delgada línea y se declara la guerra entre dos instituciones, una pública y otra privada, por usurpación de funciones, cuando lo que debieran es crear sinergia y respetar cada una su función por un fin común -los atletas y el deporte-en general.

