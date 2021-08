los asistentes deberán estar vacunados o tener un test negativo

Harry Styles , exintegrante de la banda británica One Direction, retoma su carrera musical tras un parón obligado por la pandemia. El artista estrenó su segundo álbum en solitario Fine Line a finales de 2019 y no ha tenido oportunidad aún de estrenarlo en directo. Tras numerosos retrasos y cancelaciones, Styles volverá a subir a los escenarios este septiembre con su gira Love on Tour.

You May Also Like