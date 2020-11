Los argumentos de Trump para defender el “fraude” y cuáles son los estados en los que pone el foco

Muchas fuentes apuntan ya a que la vía del Supremo por la que parece que va a optar Trump en caso de perder no convence para nada a algunos gobernadores republicanos. No cuenta con el respaldo del partido y ya ha abierto la opción incluso de presentarse en 2024. La ley le permitiría hacerlo. Por otro lado, desde la campaña de Biden son optimistas respecto a ganar Georgia y Pensilvania, lo que daría una victoria holgada al candidato demócrata sin tener que esperar el resultado de los otros estados en disputa.

Donald Trump, si pierde, no asumirá su derrota. Y se ve perdedor. Por eso el arma que le queda en el bolsillo es el de la impugnación. Los estados en los que los medios no han proyectado ganadores son Nevada, Arizona, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia. Hasta el momento, Biden lidera en Nevada y en Arizona, mientras que el presidente estadounidense lo hace en los otros tres. Pero con esas previsiones a Trump no le sirve para seguir siendo presidente.

