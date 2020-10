Los antiguos imperios colapsaron cuando los ‘gobiernos buenos’ se corrompieron

En sociedades que cumplen con la definición académica de ‘buen gobierno’, éste satisface las necesidades de la gente, en gran parte porque el gobierno depende del pueblo para los impuestos y recursos que mantienen el Estado a flote. “Estos sistemas dependían en gran medida de la población local para obtener una buena parte de sus recursos. Incluso si no hay elecciones, el gobierno tiene que ser al menos algo receptivo a la población local porque eso es lo que financia al gobierno. A menudo hay controles tanto del poder como del egoísmo económico de los líderes, por lo que no pueden acaparar toda la riqueza”.

“Básicamente, no había democracias electorales antes de los tiempos modernos, así que, si quieres comparar la buena gobernanza en el presente con la buena gobernanza en el pasado, realmente no puedes medirlo por el papel de las elecciones, tan importante en las democracias contemporáneas”, subraya Feinman, que añade: “No tenían elecciones, pero tenían otros controles y equilibrios sobre la concentración del poder personal y la riqueza de unos pocos individuos. Todos tenían los medios para mejorar el bienestar social, proporcionar bienes y servicios más allá de unos pocos, y medios para que los plebeyos expresasen sus voces”.

“Los estados premodernos no eran tan diferentes de los modernos. Algunos tenían un buen gobierno y no eran tan diferentes de lo que vemos en algunos países democráticos hoy”

“Los Estados premodernos no eran tan diferentes de los modernos. Algunos estados premodernos tenían un buen gobierno y no eran tan diferentes de lo que vemos en algunos países democráticos hoy”, apunta Gary Feinman, conservador de antropología del Museo Field de Chicago (Estados Unidos), quien añade: “Los Estados que tenían un buen gobierno, aunque pudieron haber podido sostenerse un poco más de tiempo que los dirigidos por autócratas, tendieron a colapsar más a fondo , más severamente”.

You May Also Like