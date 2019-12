Los anticonceptivos hormonales pueden ser causa de pérdida de deseo sexual

Cuando aparece el bajo deseo sexual, lo primero es detectar si existe algún factor que lo pueda estar provocando y que no tenga que ver con los anticonceptivos. En el caso de que esto no sea así, habrá que dirigir la mirada hacia el método anticonceptivo hormonal que se esté utilizando .

En muchos prospectos no se determina con exactitud la frecuencia de este efecto secundario. Esto es debido a que no existen suficientes estudios al respecto. Además, se tiene en cuenta que el hecho de que algunas mujeres sufran un bajo deseo sexual pueda estar relacionado con otros factores , como el estrés o las disfunciones sexuales.

Ocurre algo similar con el DIU de levonorgestrel, donde también en el prospecto se menciona este efecto secundario sobre la libido. No obstante, en el caso de la píldora, el parche y el anillo vaginal este efecto suele estar entre los menos frecuentes . No sucede lo mismo con el DIU de levonorgestrel que se sitúa entre los más habituales.

You May Also Like