Los Ángeles registra un repunte dramático de casos de coronavirus: advierten que los hospitales pueden quedarse sin camas

“La mejor que hemos hecho es la del sarampión, que tiene una efectividad del 97% al 98%”, afirmó, “sería maravilloso si llegamos allí. No creo que lo hagamos. Me conformaría con [un] 70%, 75% de efectividad”.

“Estamos en un territorio desconocido con el precio de una nueva medicina en una pandemia”, dijo el director ejecutivo de Gilead, Dan O’Day, a la agencia de noticias The Associated Press.

Habrá multas de hasta 1,000 dólares para aquellos que no cumplan con la medida, informó el departamento del alguacil. Esto no se aplicará en Long Beach, que no forma parte del condado de Los Ángeles.

También se prohibirán los espectáculos de fuegos artificiales , aunque sólo aplicará durante el fin de semana. La orden entrará en vigor el viernes a partir de las 12:01 am y estará vigente hasta las 5:00 am del lunes.

El vicepresidente, Mike Pence, visitará la ciudad de Phoenix, Arizona, este miércoles para reunirse con Ducey y evaluar la respuesta del estado a la pandemia, reportó la agencia de noticias The Associated Press.

You May Also Like