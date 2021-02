Los Angeles Lakers vs Denver Nuggets Anthony Davis se lesionó el tendón de Aquiles [Video]

‘La Ceja’ volvió para tomar los tiros libres, pero se le veía afectado. Cuando se reanudó el juego no pudo continuar, se fue tomándose el tendón de Aquiles derecho y cojeando hasta el vestidor de los Lakers. Por las imágenes no se esperan buenas noticias, pero aún es incierto el estado de Anthony Davis.

