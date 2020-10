Los Angeles Lakers NBA | Snoop Dogg tundió y amenazó a Danny Green

Los 40 puntos, 13 rebotes y 7 asistencias de LeBron James no alcanzaron para los Lakers en las Finales NBA, ya que a su vez apareció Butler para el Heat con sus 35 unidades, 12 recobres y 11 pases gol. Sin embargo y a pesar del choque que, por momentos pareció un 1 vs. 1 entre las dos estrellas, el final del mismo se vio atravesado con una situación fundamental.

You May Also Like