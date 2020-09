Los Angeles Lakers acarician la Final de conferencia gracias a su defensiva

“James (Harden) es uno de los mejores jugadores ofensivos que hemos visto en esta Liga. Estamos intentado no ponerlo en la línea de tiros y aún encuentra la manera de ir 20 veces. Es muy inteligente, estamos intentado limitarlo, obvio no podemos quitarle todo su arsenal porque es muy talentoso, pero (debemos) seguir limitándolo”, dijo LeBron sobre ‘La Barba’.

