Los ‘amiguetes’ de Chapman | La Prensa Panamá

¿Y qué tal la docencia universitaria estatal? Allí abundan los “amiguetes” que usufructúan de cátedras que hace años han debido pasar a las nuevas generaciones, mejor preparadas y menos obtusas. Estos son los que se oponen a subir la edad de jubilación del programa de IVM, pero cobran una buena pensión, bien complementada con un contrato con la universidad, per “secula seculorum”. Aquí merece una mención especial la UNACHI, donde no hay ninguna relación entre las capacidades de los docentes, sus beneficios salariales y su jerarquía. Aquí son todos “amiguetes” del PRD, por el PRD y para el PRD.

¿Y qué tal la Lotería? Y no me refiero al Gordito, que como Jesús, se perdió tres días y apareció. Me refiero a todo el engranaje de intermediarios y agentes entre el que comprar un chance y la plata que finalmente entre a la institución. Allí hay una larga historia de “amiguetes” que venden, revenden o distribuyen un producto que casi se vende solo. Ahora también hay amiguetes con “información privilegiada” que espulgan los billetes devueltos después que juega el sorteo. Y lo cobran.

¿Qué tal si empezamos por el sistema de transporte? ¿Es o no es un gran negocio de “amiguetes”? Los cupos del transporte colectivo selectivo del país se manejan por unos cuantos “compañeros sindicalistas” que ordeñan a los choferes y palancas, encareciendo de paso el transporte al pueblo y las posibilidades de reformar debidamente esta estafa. Lo que pasa allí es cosa sabida y no solo un exministro de gobierno sino tres, han detallado el tráfico de influencias y plata, que al final termina en un partido político o un diputado de turno.

