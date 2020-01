Los alimentos con cannabis llegan a las mesas de Italia

El pasado diciembre el Tribunal Supremo sorprendió dando la vuelta a la doctrina defendida hasta la fecha y estableciendo que no es delito “cultivar mínimas cantidades” de forma privada siempre y cuando sean para consumo personal y no para la compraventa, pues el trapicheo es una práctica que Italia pena severamente con cárcel y multas elevadas.

La legislación sí permite la comercialización de productos de baja concentración de THC (hasta el 0,5 %) por no considerarlos droga, razón por la que han proliferado por todo el país las conocidas como tiendas de “marihuana legal”, con no pocas críticas.

Mientras, los agricultores italianos no podían fabricar este tipo de alimentos para entrar en el mercado hasta que no se establecieran límites máximos legales de la sustancia psicotrópica.

