Los alegatos de Martinelli para tumbar su caso en la Corte

“En el mundo entero se tiene el derecho y es la obligación del Estado hacerle una imputación; es decir, poner en conocimiento los hechos jurídicamente relevantes. Esto no se dio y como no se dio no puede haber una sentencia”, señaló.

Además, Carrillo indicó que el señalamiento de Mejía (de que con la resolución del pleno de la Corte que admitía el caso e iniciaba las diligencias se daba por hecho la imputación) es contrario a derecho por otra arista que no fue valorada por el juzgador: la Corte, según Carrillo, no puede realizar una imputación en un proceso seguido a un miembro de la Asamblea Nacional, porque la misma le corresponde constituirse en Tribunal de Juicio.

“Al no existir una imputación en contra de nuestro poderdante, se le coarta el derecho a la defensa efectiva, toda vez no se establecieron los actos concretos y específicos que se le imputaron”. Lo anterior forma parte del argumento central de la defensa técnica del exmandatario Ricardo Martinelli (2009-2014), que intenta tumbar el caso pinchazos mediante una demanda de inconstitucionalidad que actualmente tramita el pleno de la Corte Suprema de Justicia .

