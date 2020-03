Los ajustes de Johan Camargo

La esquina caliente de los Bravos de Atlanta vuelve a tomar protagonismo. Con el parón obligado de las Grandes Ligas a causa del coronavirus Covid-19, y la ida de Josh Donaldson a los Mellizos de Minnesota, parecía que la posición quedaría en manos del panameño Johan Camargo tan pronto se reanudarán las actividades.

Pero, ahora, regresa la polémica con la presencia de Austin Riley, un pelotero de 22 años de edad que estaba bateando para .357, antes que se cancelara la pretemporada y se pospusiera el inIcio de las Grandes Ligas.

Solo hace unos días, medios estadounidenses elogiaban el trabajo de Riley, un novato que debutó el año pasado, bateó 18 jonrones y jugó en varias posiciones.

Brian Snitker, mánager de los Bravos, pareciera que tiene su elegido. “Ha tenido un gran pretemporada”, dijo Snitker a MLB.com refente a Camargo.

El panameño comenzó su carrera jugando en el cuadro interior y tras la llegada de Donaldson se convirtió en uno de los mejores utility de la Carpa Grande, por lo que parecía que este año sería el referente de la tercera base de los Bravos.

Esto no le molesta a Camargo, que debutó con los Bravos en 2017 y está haciendo ajustes para la campaña de 2020, con un comienzo incierto debido a la pandemia mundial de Covid-19.

Tras la salida de Josh Donaldson de los Bravos, ¿jugará en el cuadro interior?

La oportunidad está, toca aprovecharla y seguir trabajando para mejorar. Estamos aquí para que lo sea, lo importante es ayudar al equipo en la posición que nos necesiten.

En 2019 jugó en varias posiciones, ¿ha practicado en los jardines en la campaña 2020?

No he practicado en los jardines. Este año hay muchas opciones de que Camargo vuelva a jugar en el infield, esa es la meta, es lo que me gusta y en esto he trabajado.

Antes de la pretemporada, ¿pensó en un cambio de equipo?

Nunca me llega eso a la mente. Dios tiene un camino para cada uno y estamos con él pase lo que pase. Sigo preparándome como cada año, nunca he bajado la cabeza sobre un cambio de organización.

Tiene un contrato de un año con los Bravos, ¿era lo que esperabarealmente ?

Son metas, esto es paso a paso. Un contrato de un año me llena de emoción, esto lo soñaba desde niño, hay que seguir trabajando para mejorar.

¿Cómo se mantiene enfocado para hacer el trabajo, teniendo que salir de la banca?

Siempre tenía que estar activo. No es fácil tener este trabajo, que casi siempre lo hacen los veteranos, me tocó y tuve que lidiar con eso para acostumbrarme a ese sistema.

Revisando las estadísticas, 2019 no fue su mejor año, ¿habrá un por qué?

2019 fue año nuevo para mí. Jugué muchas posiciones y el salir desde la banca fue complicado. Me tocó prepararme y aprender el sistema.

Podrá ayudar a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol.

Siempre será un orgullo vestir los colores de Panamá. Le pido a Dios que puedan conseguir la clasificación al Clásico Mundial y de seguro que estaremos con el equipo. Es una meta más que tengo.

Ha reducido su peso para esta temporada, ¿a qué se debe?

El año pasado tenía buen peso y me sentía bien, pero no era lo adecuado. No era lo mejor para jugar en varias posiciones, estaba buscando masa muscular y lo conseguí. Antes pesaba 205 libras y ahora estoy en 187 libras, pero con la misma capacidad de pegarle a la bola y la movilidad.

Hemos leído que las entrevistas ya las puede responder en inglés, ¿es cierto?

Me he preparado poco a poco para mejorar mi inglés, muy importante en este país. Antes, era una dificultad salir en cámara por los nervios, ahora lo intentamos y mejoramos día a día.

Un mensaje para la afición panameña

Quiero agradecerle a esa afición que siempre me ha dado muestra de apoyo. Les pido que sigan apoyando el deporte y a la juventud. A los muchachos que hagan deporte.





