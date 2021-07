los aficionados del Atlético se niegan al trueque entre Saúl y el francés

La reacción a esta noticia por parte de los aficionados del Atlético no se ha hecho esperar: no quieren. El hashtag #GriezmannNoTeQueremos se ha hecho ‘trending topic’ durante la jornada de este lunes para evitar que la operación se produzca.

En este punto entra Saúl Ñíguez . El ilicitado ya sonó con fuerza hace unos veranos, e incluso llegó a tener un preacuerdo para firmar por el Barcelona , pero ahora la operación está más cerca de firmarse que nunca. Tanto es así que todo puede resolverse en las próximas horas. Según RTVE , este mismo martes se puede producir la operación, dado que Simeone ha dado su OK a la vuelta del galo a sus filas y la marcha del español, que no es imprescindible en sus planes.

