Los adultos también necesitamos vacunas

En mi opinión, así como todos los días tomamos acciones para proteger a otras personas de diferentes peligros y asegurar su constante bienestar, no debemos dejar de realizar nuestros controles anuales de salud y ponernos las vacunas que nos protegen contra muchas enfermedades potencialmente mortales. Vacunarnos es una de las formas más seguras y eficaces de proteger nuestra salud, al igual que la salud de todos aquellos que nos rodean. En adelante, al pensar en las citas médicas de nuestra pareja, las vacunas que le faltan a nuestros hijos o en los controles de salud de nuestros papás, no olvidemos pensar en nuestra propia salud también. Si nos cuidamos a nosotros mismos, podremos continuar cuidando y protegiendo a nuestras familias.

Al estar constantemente pendientes del cuidado de otras personas, algunas veces no priorizamos nuestra propia salud, tanto física como mental. Muchos dejamos de tomar tiempo para sentarnos a comer tranquilos, hacer ejercicio o retomar alguna afición que nos relaja. Incluso, y quizá más preocupante aún, algunos no cumplimos con nuestros controles de salud anuales, ni estamos pendientes de si tenemos nuestras vacunas al día.

