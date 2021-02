Los adultos nos fallaron; nos toca a los jóvenes actuar

El daño ya está hecho. Los adultos nos fallaron. Mientras las protestas, tanto virtuales como presenciales, sigan, estamos dándonos a escuchar. Es importante que sigamos peleando, por nosotros, por los que no pueden y por los que ya no quieren.

Seguir peleando, porque estos hechos nos han dejado claro que las instituciones no cuentan con la articulación de medidas necesarias para prevenir, atender y responder a las situaciones de violencia en ninguna de sus formas: psicológica, física y sexual. Prevenir, atender y responder. Palabras clave. Los mecanismos y procedimientos tienen que ser accesibles, eficaces y transparentes, no solo al tomar en cuenta las denuncias de los casos de maltrato infantil y abusos sexuales, sino en prevenir que ocurran desde un principio.

