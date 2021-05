Los administradores de fincas alertan del riesgo de incendios de las barbacoas y de las molestias que generan a vecinos

Desde la empresa Comunidades.com explican que “es indudable que las barbacoas en las terrazas pueden generar molestias, principalmente olores y humos, y como la propiedad no puede justificar un comportamiento incívico, podría ser de aplicación el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, aunque las molestias siempre tienen un componente subjetivo importante, y no todas las demandas de este tipo salen adelante en los juzgados, sobre todo en los casos de uso esporádico”.

“La normativa de uso interno en las comunidades no debe ser estricta, sino abierta al diálogo y lo menos prohibitiva posible. Pero no podemos dejar a un lado que estamos ante un problema de límites de la propiedad y relaciones de buena vecindad”, comenta Isabel Bajo, presidenta de CAFMadrid, en una nota de prensa. “Las barbacoas domésticas son elementos susceptibles de generar problemas en el inmueble, debido a una posible propagación de fuego, en caso de descuido”, añade.

