los acusados, el motivo del soborno… y un precedente de hace diez años

Se trataría de Niccolò Figà-Talamanca, secretario general de la ONG No Peace Without Justice. Es una organización internacional sin ánimo de lucro “que trabaja por la protección y promoción de los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho y la justicia internacional”, dice su web. Sin embargo, la investigación apunta a que esta ONG habría servido de instrumento para el movimiento de los pagos y regalos.

La Eurocámara está en shock. En un discurso en la sesión plenaria en Estrasburgo, Metsola dijo que no habrá “impunidad” tras lo sucedido. “No se equivoquen, el Parlamento Europeo está bajo ataque. La democracia europea está bajo ataque” , continuó la dirigente maltesa. “Se trata de lo correcto y lo incorrecto. Le pido que resista la tentación de explotar este momento para obtener ganancias políticas”, avisó además, para insistir en que no se trata de una cuestión “de izquierdas o de derechas, ni de norte o sur”.

Entre los detenidos está una de las vicepresidentas de la Eurocámara , la griega Eva Kaili. La presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ya la ha relevado de sus funciones. También están imputados el exeurodiputado italiano Pier Antonio Panzeri, el antiguo asistente de Panzeri y pareja de Kaili, Francesco Giorgi, y un lobista de Bruselas, Niccolò Figà-Talamanca, secretario general de la ONG No Peace Without Justice. Los otros dos detenidos inicialmente por las autoridades belgas fueron luego puestos en libertad.

You May Also Like