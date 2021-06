‘Los abogados son como piratas jurídicos’, Harry Díaz

Si hubiera sido juez en el caso pinchazos y le presentan las incapacidades que presentó Martinelli el martes, ¿qué hubiera hecho?

Las juezas no lo hicieron mal, porque le designaron defensor público y advirtieron que si la próxima vez no va, la audiencia igual va. Pero yo, aun con su berrinche, lo hubiera mandado a conducir o le hubiera hecho la audiencia por Zoom.

Entonces, ¿es imposible volver a dilatar la audiencia del 5 de julio?

A menos que se muera el defensor, sí.

Martinelli ganó dos semanas. ¿Qué tanto le sirve eso?

Todo lo que lo ayude a dilatar lo acerca a la prescripción. Cuando una persona es inocente quiere que el proceso termine rápido para que salga a la luz la verdad. Evidentemente, no es el caso.

¿Usted hubiera aceptado una incapacidad desde el 1 de junio, cuando la operación fue el 20?

No. Es claro que se hizo operar para poder dilatar su proceso. Y todo el mundo aquí sabe que él se enferma a conveniencia y, además, lo anuncia con antelación.

¿Qué medida hubiera tomado usted contra el médico que lo ‘operó’?

Yo lo hubiera llamado al estrado a preguntarle cuál era la urgencia de operar dos días antes de la audiencia. Dónde están los informes clínicos, cuándo le recomendó operarse y si era de vida o muerte. Y si no sabe que él dilata sin asco el caso.

El martes se incapacitó él y también su abogada. ¿El problema es lo que ellos hacen o lo que la justicia les permite?

El problema es el procedimiento, que les permite abusar e incumplir con su función de coadyuvar a la administración de justicia. Aquí los abogados son como piratas jurídicos. Dilatan expresamente.

Hay quienes piensan que no hubo tal intervención. ¿Qué piensa usted?

No sé, pero con plata todo se puede. Lo que sí sé es que lo primero que debió recomendarle el doctor es dejar de saltar. El jacuzzi del yate puede ayudar; el resto no.

¿Qué representa el fallo de la Corte del 29 de enero de 2018, en el que se dijo que la admisión de la denuncia contra un diputado equivale a la imputación?

Rompe la teoría que siempre defienden Ayú y Martinelli, de que hay que imputarlo. Él ya está imputado con la admisión.

¿Qué otra táctica dilatoria se espera?

No hacer el interrogatorio de los testigos comunes entre la defensa y la fiscalía cuando los llama la fiscalía, para luego volver a llamarlos y hacerles otras preguntas; matar tiempo filosofando, que lo hicieron bastante ya; tratar de inhabilitar al defensor público para que pongan otro, y presentar todas las objeciones posibles. Las que caben y no caben.

Esta vez solo tiene voz una de las abogadas. ¿Qué opinión tiene de eso?

Ella podrá seguir dilatando sola. Pero eso evita volver a oír a siete abogados hablar cada vez que les da la gana.

Los querellantes pedirán declararlo en rebeldía. ¿Qué pasa si eso pasa?

Suspenden la prescripción. Ya no prescribiría en enero de 2022, sino en enero más lo que dure el tiempo de rebeldía. Las juezas deben evitar que la defensa dilate más. El Código Procesal Penal les da la facultad para actuar. Aplíquenlo.

Martinelli culpa a María Eugenia López y a Gaby Carrizo de su tragedia. ¿Usted ya pasó de moda?

Ojalá, pero a cada rato su periódico me tira glosas y noticias.

En una frase, recuérdele al país qué pasó en el caso pinchazos.

Control absoluto de la privacidad de críticos y empresarios por parte de un expresidente, con un equipo comprado con la plata del Estado.

¿Cuánto control tiene Martinelli aun en la Corte?

El control que todavía ejercen Ayú y su combo del lado oscuro de la fuerza.

¿Qué no arregló el sistema penal acusatorio?

La impunidad.

¿Qué opina del intento de reelección de Hernán de León?

Él me decía que estaba cansado, pero va y aplica… Yo no entiendo esa vaina.

¿Qué significó el episodio de De León, de ‘me grabaron, me grabaron’?

Puso en entredicho a la Corte una vez más. Ese episodio debió ser investigado.

Usted lo recomendó a Martinelli… ¿Se siente responsable por esa trastada?

Sí. Pero en teoría era religioso, trabajador… Cada quien con su conciencia.

¿Qué tiene que ver lo religioso aquí?

El que en verdad es religioso no se presta para irregularidades.

Designando a dos magistrados buenos, ¿se arregla la Corte?

Sí, porque ya hay cuatro que están dando la cara. María Eugenia López, Maribel Cornejo, Carlos Vásquez y Olmedo Arrocha. Con esos dos, serían mayoría

Y, ¿si nombran solo a uno bueno?

Seguirán los vaivenes de 5 a 4…

A los que no destacó como buenos, ordénelos de más a menos dañinos.

Ayú y Fábrega son los peores. Cedalise y Russo son sus súbditos. Y De León es como un comodín.

¿A quién pondría usted ahora?

José Ramón García de Paredes, Ariel Corbetti, Carlos de Obaldía, Manuel José Berrocal… y entre los aspirantes, Benito Vega, Ana Zita Rowe, Kathia Rojas y Diego Fernández. Aquí hay muchos abogados buenos como para nombrar allegados o gente a la que creen que manejarán. Y si no que lo diga Varela, que creyó que podía controlar a Russo y Cedalise, y llegaron a votar por Ayú.

Desde que usted salió, ¿la Corte ha mejorado, empeorado o sigue igual?

Ha mejorado.

Entonces, ¿el mete pata era usted?

Para nada. Ha mejorado porque el lado oscuro está perdiendo fuerza.

Que Mejía defienda a Denisse Vega, ¿lo decepciona o no?

Él sabrá por qué lo hace… Yo no lo ha hubiera defendido.

¿Qué le parece que un solo juzgado maneje todos los casos de alto perfil?

La fórmula perfecta para que se dilate todo y no se llegue a nada.

¿Qué le parece que Martín Torrijos no esté imputado en el caso Odebrecht?

Todos, todos tenían que pagar por eso.

Odebrecht. ¿Qué pasará?

La empresa confesó la coima. Aquí alguien tiene que resultar condenado.

¿En qué terminará el caso de la vacunación clandestina?

Yo no sé, pero eso no puede quedar en nada. Y por eso es importante que a Martinelli lo condenen: porque apenas caiga el tiburón, empiezan a caer peces. Y te digo: a él no lo condenan y perdemos el país. No solo porque puede volver a ser presidente, lo cual sería apocalíptico porque hasta el Canal vendería, sino porque sería un claro mensaje de que el crimen paga.

¿Ya eso no está muy claro?

Sería la confirmación absoluta.

Toques de queda y cuarentenas prolongadas. La Corte le ha dado la razón al Ejecutivo. ¿Coincide?

De que pueden ponerlos, sí coincido. El tema es si hubo exceso en la medida.

Matrimonio igualitario. ¿Por qué la demora?

Eso debió estar fallado hace años.

Esterilización femenina a los 23 años y dos hijos. ¿Coincide?

Debería ser voluntario para todas las mujeres, no limitado a esas condiciones.

El juicio de Arquesio Arias, ¿qué tal?

Ahí tienes el problema de los 5 a 4.

Y, ¿la decisión de prohibir publicar noticias de Janio Lescure, investigado por coimear a la propia Corte?

No la comparto. Toda información de delitos y de funcionarios, toda, debe ser expuesta públicamente.

Juzgamiento de magistrados a diputados y viceversa, ¿un problema de personas o constitucional?

Ambas. No debería estar en la Constitución, pero estándolo, las personas lo usan a su favor. A mí nunca me pidieron ni ofrecieron nada para no juzgarlos, pero eran obvios los magistrados que sí estaban en componenda con los diputados.

¿Ve posible una conmoción social?

Primera vez que veo tanta decepción. Y muchos no tienen más nada que perder…

¿Sigue vigente la venta de fallos?

A mí siempre me llegaban quejas y me tocaba decir que denunciaran, porque si no, no se podía hacer nada. Pero la gente no se atreve a denunciar, porque muchas veces ellos fueron los que coimearon.

¿Qué va a pasar con la extradición de los hijos de Martinelli?

Los van a tener que entregar a Estados Unidos. Si no, ya los hubieran liberado.

El gobierno con la mayor corrupción: ¿Cortizo, Varela o Martinelli?

El de Martinelli fue el top of the line, pero con Varela hubo muchos escándalos también, y con Cortizo más todavía.

¿Cuánto del desfalco lleva sello del contralor?

Él es figura clave. Hay que preguntarse por qué su hijo salió de la firma en la que estaba para dedicarse a hacer reclamos en Contraloría. ¿Qué parte de conflicto de intereses no entienden esos señores?

Usted lo denunció a él y recomendó no nombrarlo magistrado…

Entonces van y lo ponen en una posición todavía más neurálgica. Designar a personas con reputación dudosa como él es grave y garantía de impunidad.

Entre sus vecinos están él, Francolini, Mario Martinelli, Cali de la Guardia, Ramón Carretero, Ubaldino Real, Nicky Corcione, Jorge Serrano Elías… ¿a qué casa va cuando le falta azúcar?

Yo me río, porque la gente me dice que con tantos buscados, la Costa no debería llamarse Balmoral, sino Malmoral.

¿A quién le conviene que Caraballo siga siendo interino?

Para controlarlo, al gobierno.

¿Cómo puede él investigar al gobierno, si de ellos depende su permanencia?

Exacto.

Cuando pase la Covid-19, ¿cree que los magistrados retomarán la viajadera?

Por supuesto.

¿Qué opina de esos viajes de ‘estudio’? ¿No deberían llegar ya estudiados?

100%. Que pidan licencias sin sueldo.

¿Qué tan clave es la experiencia? A usted lo eligieron para la Sala Penal, sin tener nada de experiencia en esa rama.

Lo importante es ser competente, correcto y con carácter. Si sabes, es un plus.

Declaración de bienes de magistrados: ¿rendición de cuentas o de cuentos?

Si no quieres declarar algo, no lo haces.

¿A quién del gobierno le recomienda no gastárselo todo, para tener con qué pagar el abogado?

Bastantes. Pero si ya no tienen planificado ese gasto, son demasiado confiados.