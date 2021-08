Los abogados, el Derecho y los valores fundamentales

Es tan alta la catadura moral, jurídica, intelectual y ética del Dr. Arosemena, que, luego de obtener su licenciatura en leyes en la Universidad Central de Bogotá, “hace una deslumbrante revalidada de su título en la Universidad de Chile, hasta el punto de que, como lo describe Guillermo Andreve, se le atribuye a uno de los miembros del tribunal calificador la frase: “El doctor Arosemena no viene a someterse a un examen, sino a enseñarnos cosas que no sabemos. Su tesis es la mejor que conozco”.

