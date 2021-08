Los ‘7 hábitos’ de mi gran mentor

Este 5 de agosto se cumple un año desde que nos dejó “Don Melo”, pero no hay duda que “sólo mueren los que se olvidan”. Las enseñanzas que me dejó, las comparto siempre, como una forma de recordar, agradecer y honrar a mi gran mentor.

Aprendí que cuando se disfruta lo que hace, el trabajo no es una carga sino fuente de energía. En Grupo Melo las reuniones de Junta Directiva se realizaban los sábados, porque para “Don Melo” el sábado era como cualquier día de la semana y por lo tanto un día más para trabajar. No existía tal “balance” entre el trabajo y la vida personal, se mezclan y se convierten en un sólo camino de compromiso y pasión.

Luego de un año, después de sentenciar que ya estaba “listo” me dio la oportunidad de gerenciar por primera vez una empresa: La División de Bienes Raíces del Grupo. Las lecciones que aprendí de “Don Melo” me han guiado toda mi vida profesional y siempre trato de compartirlas. Los “7 Habits” de Stephen R. Covey serán más conocidos, pero para mi, los “7 Hábitos” que aprendí de “Don Melo” fueron la mejor escuela de vida profesional.

Conocí a “Don Melo” luego de mis estudios de Maestría de Administración (MBA) y mientras trabajaba para una corporación agroindustrial en EE.UU., me dijo: “Si algún día regresas a Panamá, yo te daré trabajo”. Y así fue, le toqué la puerta y cumplió su palabra, como siempre. Al iniciar, me advirtió “Primero debes aprender” y empecé como su secretario privado, acompañándolo a las diversas reuniones y visitas desde donde se gestionaban los negocios de su grupo empresarial. Aprendí de todo: producción avícola, industria maderera, comercio al detal ( retail ), maquinaria, restaurantes, bienes raíces, inversiones … ¡Literalmente de todo!

