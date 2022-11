Los 5 signos que ‘anuncian’ que vas a tener alzhéimer

La enferrmedes neurodegenerativas preocupan mucho a la comunidad científica y a la sociedad, y por eso los expertos están continuamente buscando señales y maneras de mejorar los tratamientos actuales. Los últimos en aportar más luz a este asuntos han sido un grupo de investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) , que han publicado sus hallazgos en la revista Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association.

