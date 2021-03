Los 5 problemas que debe resolver Alpine para que Alonso y Ocon puedan luchar por los podios este año

Sin ese surrealista problema con el envoltorio de un bocadillo, ¿habría puntuado Fernando Alonso en su vuelta a la Fórmula 1? La respuesta la dio él mismo después de la carrera: “posiblemente no o habría estado muy justito”. El motivo es que detectaron una avería en las baterías que no llegaron a concretar, pero que les habría dejado en situación de desventaja para pelear en esa intensa zona media entre el 8º y el 12º puesto. Nunca mejor dicho: deben ponerse las pilas.

Que el objetivo primordial del proyecto sea 2022 no debe hacerles olvidar que aún tienen que disputar una temporada de 23 carreras . Todos los equipos tienen una mirada puesta en el cambio normativo y sin embargo no se olvidan del presente. Sólo en la primera carrera ya se han visto cinco problemas concretos de rendimiento que han de analizar.

