los 5 posibles destinos de Russell Westbrook

La franquicia de Michael Jordan no dudará en entrar en la contienda por el jugador todavía de los Rockets, después de que la pasada temporada perdiesen a su buque insignia, Kemba Walker. La oferta que se rumorea que pueden ofrecer los Hornets es jugosa: Nicolas Batum, Devonte Graham y su elección para el próximo draft , nada más y nada menos que la número tres , en una camada que, pese a no ser la que más expectativas ha levantado, esconde varias joyas, sobre todo en sus primeras elecciones.

