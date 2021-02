Los 5 objetivos mínimos que tiene Fernando Alonso en su regreso a la F1

Alonso tendrá como reto no sólo estar en el ‘top 10’, sino hacerlo en la zona superior. Convertirse en un candidato más a ‘top 5’ es factible, en función no sólo de sus propias actuaciones y las de Ocon, sino también en el presumible salto de calidad de Ferrari con Carlos Sainz y Charles Leclerc y las incógnitas de la nueva Aston Martin y McLaren , que llevará motores Mercedes.

