Los 5 mejores sitios para descargar torrents

Aunque este sitio no es muy grande, con solo 10-20 millones de usuarios por mes y no tiene mucho archivo para torrents en general, Torrentz2 se puede usar para buscar música. C uenta con la colección de música pública más grande de sitios de torrents .

Encontrar sitios donde haya archivos .torrent es difícil, pero no imposible. Además de enseñarte estas 5 páginas, hemos incluido algunos de sus ‘mirrors’ o páginas espejo (réplicas de la web original por si el servidor de la original no funcionase) que puedes probar en el caso de que alguna esté caída.

You May Also Like