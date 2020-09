Los 5 libros imprescindibles para la vuelta a la rutina

Al león de este cuento le daba igual no saber escribir hasta que un día descubre a una leona leyendo un libro y quiere, por encima de todo, escribirle una carta. Como no sabe escribir, el rey de la selva pide ayuda a otros animalitos de la sabana que sí saben, pero por mucho que lo intentan, ninguno es capaz de expresar exactamente lo que él siente por la leona

La pequeña Olivia no quiere volver a colegio, ella prefiere seguir las vacaciones con su abuela, quien no sabe cómo hacer para animarla en su primer día. Pero la historia que la abuelita le cuenta a Olivia lo cambiará todo. Le confiesa que cuando era pequeña no pudo ir al colegio durante mucho tiempo y echaba mucho de menos poder dibujar y a aprender a leer.

