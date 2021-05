Los 5 ingredientes que necesitamos para tener una piel radiante

La Vitamina C Pura funciona como un potente antioxidante iluminador que ayuda a prevenir y disminuir la aparición de manchas mejorando visiblemente el tono del rostro. Nos acercamos a una época del año en que el sol es el protagonista, de ahí la importancia de apostar por ingredientes que nos ayuden a disminuir la aparición de las manchas como la Vitamina C. En este sentido, Iroha Nature propone la Mascarilla Iluminadora e Hidratante Vitamina con la Vitamina C como protagonista para que nuestra piel luzca con una luminosidad única.

