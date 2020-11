Los 5 grandes triunfadores de la goleada de España a Alemania

Muchos acusaban a la selección española de no ilusionar, y razón no les faltaba. El gol tardaba en llegar, la presión se diluía por momentos, la defensa hacía aguas… En esta concentración, última de 2020, se ha vivido un carrusel de sensaciones que han acabado en alto, como las buenas etapas del Tour.

Los elegidos por Luis Enrique se han resarcido de las críticas a base de bien. Un 6-0 histórico a Alemania, a la todopoderosa ‘Mannschaft’, ha metido en la cueva de vuelta a los que dudaban de este equipo y de su seleccionador, sobre el que ya había un cierto ‘run-run’.

El proyecto que presentará España en la UEFA Nations League y en la Eurocopa del año que viene (si se disputan, pandemia mediante) no distará mucho en sus nombres con respecto a lo visto en estas últimas concentraciones, y ya se pueden intuir líneas maestras en la alineación de futbolistas que, no obstante, aún no acaban de asentarse en la mente colectiva del país.

De todos esos nombres, hay cinco que salen muy fortalecidos de la Cartuja:

Luis Enrique

El seleccionador tuvo que ver cómo se dudaba de él hasta instantes antes del arranque del partido de Alemania. El ruido de fondo de que esta era una selección que no ilusionaba empezó a enfocarle a él, pero su apuesta por una evolución hacia jugadores más de su gusto ha culminado con una goleada memorable, posiblemente su mejor obra al frente de España. “Yo decía que era optimista, que mi equipo me ponía y que no era una pose”, se reivindicó.

Ferrán Torres

En el valencianismo se tiran de los pelos aún al ver cómo uno de sus grandes diamantes no milita en sus filas. El futbolista del Manchester City se vistió de héroe ante Alemania y Neuer tendrá pesadillas con él. Pero más allá de los tres goles, dio juego, se asoció con sus compañeros y demostró por qué está considerado una de las realidades más fiables del equipo español.

Unai Simón

La alternativa que le ha dado Luis Enrique a Unai Simón no la vimos venir nadie, excepto el propio seleccionador. El portero del Athletic ha pasado por la derecha a De Gea y Kepa, más que cuestionados, y en tres partidos disputados no ha cometido ningún error de bulto. ¿Volverá a estar bajo palos en marzo? Dependerá de su estado en ese momento, pero si por estos encuentros depende, está claro que sí.

Koke

El control, la pausa y el ritmo de España ya es obra de Koke. Jorge Resurrección (nunca un apellido más apropiado para un equipo del que se dudaba) ha dado una ‘masterclass’ futbolística en los últimos encuentros, y con Alemania ganó todos los duelos. Después de ser una clamorosa ausencia en las listas de Luis Enrique, ha respondido al reto con solvencia y juego. La capitanía, en ausencia de Ramos si es menester, también puede asumirla con solvencia sobrada.

Morata

No es casual que esté viviendo un momento dulce en la selección, porque ya con la Juventus se veía sonreír a Morata. En una España necesitada de gol, aunque sigue sin ser el ‘killer’ que se le pide, el delantero madrileño se ha afianzado como el referente en ataque. Si mantiene este nivel de juego (y afina un poco más sus arrancadas para no caer en fuera de juego), será clave en los próximos retos de la selección.