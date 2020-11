Los 33 días de batalla diplomática por el general Cienfuegos

Para Jorge Castañeda, secretario de Relaciones Exteriores durante el Gobierno de Vicente Fox (2000-2006), es importante subrayar que “el llamado establishment de política exterior estadounidense se caracteriza por no hacer nada que pueda poner en peligro la estabilidad y los equilibrios de la relación con México, incluso a costa un dejar de lado un caso robusto como el de Cienfuegos”. El también profesor en la universidad de Nueva York y autor del reciente libro sobre las relaciones bilaterales entre ambos países, Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia (Debate, 2020), comparte también la idea de que el origen del caso es el ímpetu “de dos fiscales que tienen fama de cowboys y que seguramente si avisaron a sus superiores pero no pasaron los procesos interinstitucionales de análisis y reflexión a los órganos de política exterior e inteligencia”.

El viernes 23, el detenido es trasladado bajo custodia de agentes federales hasta la corte de Brooklyn, el mismo foro que juzgó a El Chapo Guzmán. Tres días después, la Cancillería se pone en contacto con el fiscal general de Estados Unidos, William P. Barr. De nuevo, subrayan su descontento: “en virtud de la alianza que tenemos contra la delincuencia organizada, no es entendible que no se hubiera notificado en tiempo a la parte mexicana”.

You May Also Like