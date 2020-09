Los 27 dan luz verde a que España reciba 21.300 millones del fondo europeo contra el paro

Además de aprobar el montante de España, el Consejo de la UE ha dado luz verde a las propuestas del Ejecutivo comunitario para otros 15 socios de la UE , por un valor total de 87.400 millones de euros. El instrumento SURE tiene un presupuesto total de 100.000 millones, por lo que los Estados miembros que todavía no lo han solicitado, todavía pueden hacerlo.

