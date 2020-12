los 27 abordan este lunes soluciones ante la nueva cepa del coronavirus

“La situación todavía está estudiándose “, comentan fuentes consultadas por 20minutos . Como ya sucedió en el mes de marzo, la idea es que la respuesta sea común, aunque la competencia no es de la Unión Europea. España, por lo tanto, buscará adherirse a lo que se decida en la reunión entre los 27. La ministra de Exteriores, Arancha González Laya, avisó de que si eso no sucede el Ejecutivo tomará medidas de forma unilateral.

Esta pandemia es un bucle. Ya pasó algo parecido en marzo, pero para este lunes los 27 volverán a reunirse por videoconferencia para abordar posibles soluciones comunes ante la nueva cepa del coronavirus que se ha expandido por el Reino Unido. El presidente del Consejo Europeo ha convocado a las once de la mañana los líderes a nivel de capitales (no es una cumbre al uso) con el objetivo de aprobar, al menos, una estrategia conjunta. Alemania, Países Bajos, Bélgica, Austria, Italia, Irlanda o Bulgaria han restringido ya los viajes a tierras británicas. España, de momento, lo está estudiando y ha pedido una estrategia comunitaria.

