los 10 mejores prospectos disponibles para la segunda ronda

Luego de la primera vuelta, todavía hay talento de primera línea disponible para el segundo día de selecciones del Draft 2021

Después de las primeras 32 selecciones del Draft 2021, hubo una cuota alta de sorpresas hacia la parte final de la noche del jueves, con algunos nombres siendo llamados desde el podio que no necesariamente fueron considerados ampliamente por los analistas de la liga como certezas para la primera ronda.

Eso significa, por supuesto, que todavía hay una cuota de talento importante disponible para el inicio de la segunda ronda.

Jeremiah Owusu-Koramoah, linebacker, Notre Dame

Un versátil linebacker con gran velocidad de lateral a lateral y buenos instintos en cobertura de pase, Owusu-Koramoah también puede presionar al quarterback desde la orilla o ayudar contra la carrera desde el interior. De construcción liviana, linebackers como él no siempre encuentran acomodo inmediato en la NFL porque no necesariamente tienen un rol tradicional, parecido a como ocurrió el año pasado con Isaiah Simmons (quien era un prospecto superior, eso sí). Sin embargo, son tales las cualidades atléticas de Owusu-Koramoah, que es difícil creer que estará sin equipo por mucho tiempo.

Un jugador tan versátil como Jeremiah Owusu-Koramoah debe encontrar acomodo rápido en una defensiva de NFL. AP Photo

Trevon Moehrig, safety, Texas Christian

El mejor safety disponible este año, no hubo nadie en su posición seleccionado entre los primeros 32 turnos. Sin embargo, en una liga donde se juega cada vez el “big nickel” (dos esquineros, tres safeties), para tratar de neutralizar la nueva camada de atléticos alas cerradas sin perder demasiado en la defensiva terrestre, Moehrig será una pieza valiosa en la primera mitad de la segunda ronda.

Christian Barmore, tackle defensivo, Alabama

Si quieres recibir la mejor información del mundo deportivo, descarga la App ahora.

espn.com/app »

Como no hubo safeties en la primera ronda, tampoco hubo tackles defensivos. Barmore no tuvo una producción constante en su carrera universitaria, y eso sin duda le perjudicó, pero cerró como un monstruo la temporada de campeonato de Alabama en el 2020, y eso debe ser motivo suficiente para que alguien apueste a él en la segunda ronda como una fuera en el interior de la línea, capaz de colapsar el bolsillo de protección.

Javonte Williams, corredor, North Carolina

No es tan masivo como Najee Harris, pero es probable que corra con mayor violencia que el ahora corredor de los Pittsburgh Steelers. Los corredores han perdido valor cuando se trata del draft, y se suponía que Williams difícilmente iba a ser seleccionado en segunda ronda, pero una vez que comience a correr el tiempo en las segundas 32 selecciones, será una incorporación de valor para un equipo en busca de encender su juego terrestre.

Azeez Ojulari, linebacker, Georgia

Nunca sobran los jugadores capaces de presionar a los quarterbacks, y Ojulari debe ser uno de los jugadores que menos tiempo espere una vez que arranque el evento de viernes por la tarde. Un linebacker externo capaz de poner la mano en el piso y atacar desde la técnica-9 en situaciones obvias de pase, Ojulari tiene cualidades para ganarse minutos en un montón de rotaciones defensivas de NFL como novato.

Terrace Marshall Jr., receptor abierto, Louisiana State



1 Relacionado

En un draft dominado por receptores abiertos relativamente pequeños –con excepción del compañero en LSU de Marshall, Ja’Marr Chase, ahora jugador de los Cincinnati Bengals— Marshall es un receptor abierto capaz de ganar balones disputados y brindar una presencia física en espacios cerrados. Todo depende de lo que busca cada equipo en particular, pero Marshall puede ser una opción interesante para quienes buscan sumar manos al juego aéreo.

Elijah Moore, receptor abierto, Mississippi

A diferencia de Marshall, Moore es un receptor de ranura fijo, con excelente exposición en espacios cortos y buenos instintos para hallar las debilidades en la zona. Probablemente, sea más consistente atrapando balones que Marshall, pero de nuevo, todo depende qué clase de receptor se busca, porque estamos ante dos prospectos de características muy diferentes.

Asante Samuel Jr., esquinero, Florida State

No está al nivel de los primeros dos esquineros reclutados este año, Jaycee Horn o Patrick Surtain II, en términos de talento puro, pero Samuel juega como si lo estuviera. Es un esquinero temerario que no teme ser agresivo en cuanto el contacto físico, a veces excediéndose de confianza. Hay equipos que valoran mucho a los esquineros con su nivel de confianza, aun y cuando ceden jugadas grandes aquí y allá.

La actitud agresiva de Asante Samuel Jr. a veces lo metía en problemas, pero nadie puede negar el talento. Getty Images

Nick Bolton, linebacker, Missouri

Una máquina de tacleo absoluta con rango de lateral a lateral, a veces los linebackers como Bolton no son tan apreciados como prospectos de primera ronda. Sin embargo, hay un motor incansable en Bolton, quien tiene suficiente talento para ser titular como novato en la NFL.

Teven Jenkins, tackle ofensivo, Oklahoma State

Algunos observadores no veían tanta distancia entre Jenkins y un prospecto como, digamos, Christian Darrisaw, como yo, pero eso no quita que el ex jugador de los Cowboys será uno de los nombres a seguir en la parte alta de la segunda ronda. Posiblemente, una lesión que cortó su temporada del 2020 influyó en que no escuchara su nombre hacia el final dela primera vuelta.