Los 10 campeones de la Liga MX que han desaparecido

Aunque el equipo de la franja existe en la Liga Mx, no es la franquicia con la que logró los títulos de liga de las campañas 82-83 y 89-90 con Manuel Lapuente en el timón. Esa franquicia descendió en 1999 e inmediatamente, Francisco Bernat, entonces propietario del equipo, compró al recién ascendido Curtidores, la angelópolis no se quedó sin equipo, pero la franquicia que se coronó desapareció en la llamada Primera “A”.

Asturias y España, dos equipos grandes en el origen del futbol mexicano, abandonaron la liga en 1950 por problemas económicos, justo el año que se fundó la Segunda División y se instauró el ascenso, por su parte, Veracruz continuó en Primera hasta el final de la temporada 51-52 cuando descendió, para desaparecer un año más tarde al no lograr el regreso al máximo circuito y no presentarse a jugar el torneo de Copa.

