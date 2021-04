Los $10.5 millones para Bagatrac en Tierras Altas

Este diario contactó a Bagatrac para conocer sus comentarios sobre su labor en Bambito, pero informó que, como contratista del Ministerio de Obras Públicas (MOP), no puede dar información. A su vez, la dirección del MOP en Chiriquí informó que, tras la crecida del jueves, se constató daños en los trabajos de Bagatrac, como desprendimiento de material colocado en las laderas del río, ya que no se había hecho el vaciado de concreto.

El Grupo Cívico de Tierras Altas envió una nota al presidente, Laurentino Cortizo, el 29 de marzo de 2021, en la que advertía que “los trabajos realizados en el río, justo en Bambito, no tienen a nadie convencido de que podrán detener el embate del agua de darse una inundación este año”. Y cuestionaba ¿Por qué no se construyó un muro de contención, estilo malecón, para prevenir mayor destrucción y pérdidas de vidas? ¿Se han realizado todos los estudios por parte del Ministerio de Ambiente (cuenca hidrográfica) y Ministerio de Desarrollo Agropecuario (estudios de suelo)?

