Lorenzo Milá reacciona a la polémica crónica que ofreció desde Italia al inicio de la pandemia

En este sentido, resaltó que no se podía hablar de “un virus terrorífico como puede ser el ébola” recordando, así, que su tasa de mortalidad era “más baja que la de la gripe común, en torno al 2%”. Según pudo saber Milá en aquel momento, todos los fallecidos en el país italiano tenían “patologías previas”, por lo que no había necesidad de generar psicosis sobre el virus.

Además, Milá ha admitido en su conversación que no le gustaría incorporarse a otro destino, pues aquella labor le pilló “muy cansado”: “Llevaba once años de corresponsalías y ese es un trabajo muy intenso. Tengo tres hijos y una familia y quería frenar esa opción. Ahora estoy explorando otros caminos”.

