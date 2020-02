Lord Snowdon, sobrino de Isabel II, se divorcia tras 26 años de matrimonio

A Isabel II se le empieza a agotar la paciencia con una familia que no para darle disgustos: por un lado tiene a la heredera a reina consorte, Camilla de Cornualles, hablando públicamente sobre que algunas de sus amigas han sufrido violencia de género, un tema que no se suele tratar en la realeza; por otro lado, un nuevo escándalo de abusos y trata sexual de mujeres que salpica a su tercer hijo, el príncipe Andrés, que ya estaba con el agua al cuello por el caso Epstein.

